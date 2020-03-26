رنا شميس: لهذا السبب لم أرتد كمامة.. وتوجه رسالة للجمهور بشأن كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة السورية رنا شميس عن وجود عدة أسباب دفعت طاقم عمل مسلسل "مقابلة مع السيد أدم" إخراج وكتابة فادي سليم للاستمرار بتصوير العمل بالفترة الماضية، مبينة أنها لم تكن سعيدة بهذه الاستمرارية قبل توقف التصوير؛ لأنها لا تعد بطولة أبدا.

كما علقت في تصريحات إذاعية على الصورة التي نشرتها منذ فترة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من كواليس مسلسل "مقابلة مع السيد أدم" والتي ظهرت بها مع طاقم العمل وهم يرتدون الكمامة إلا هي، مفسرة عدم ارتدائها أنه بسبب أدائها لعملها وتصويرها لمشاهد شخصيتها.

وقالت شميس أيضا إن شخصيتها مختلفة تماما هذا الموسم عن الشخصيات التي قدمتها في السابق، مشيرة إلى أن شخصية "ديالا" شريرة بشكل كبير، لكن توجد أسباب لظهور الشخصية بهذا الشر، وهذا الأمر الذي لم يعتد عليه جمهورها أن تظهر بمثل هذا النوع من الشخصيات.

وأوضحت أن الشخصيات التي تؤديها في الأعمال لا تؤثر أبدا على شخصيتها الحقيقية، مبينة أنه حتى في شخصية "ديالا" عندما كانت تنتهي من تصوير مشاهدها القاسية لا تلبث أن تخرج منها وتتوجه للضحك والمزاح مع باقي طاقم العمل، وتعود إلى طبيعتها.

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وتوجهت بالشكر للمخرج فادي سليم؛ لأنه بشكل دائم يُخرج شخصيات جديدة من داخلها تستطيع تأديتها وتكون مختلفة عن ما قدمته بالسابق، مبينة أيضا أن العمل مع الأستاذ فادي سليم مريح جدا؛ لأنه كاتب ومخرج العمل؛ ما يعطي مساحة أكبر للنقاش بتفاصيل الشخصية.

ومن جانب أخر؛ قالت شميس إنها تقضي أوقاتها بالحجر الصحي إما بقراءة كتاب أو مشاهدة فيلم أو مطالعة كل ما هو جديد من معلومات حول الطب البديل الذي تفضله بشكل كبير عن الأدوية، وأكدت أنها لم تكسب وزنا زائدا بفترة الحجر الصحي الذي يعيشه معظم سكان العالم بسبب فيروس كورونا وأنها تمارس الرياضة في المنزل.

وأضافت أن الحجر الصحي له فوائد عديدة منها أنه يشكل نوعا من التعويض حول موضوع العلاقات الاجتماعية والأسرية بعد أن أثرت عليها بشكل مباشر وكبير وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجهت رسالة إلى جمهورها ومتابعيها وإلى جميع الناس متمنية عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالحجر الصحي وتعليمات وإرشادات حكوماتهم، والاهتمام بشكل أكبر بالتدابير الوقائية التي تعنى بالحفاظ على صحتنا، مؤكدة أنه وبهذه الطريقة يحافظ كل شخص على ذاته وبالتالي يحافظ على الجميع، ولايتسبب بأية مشكلات.