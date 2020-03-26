في ذكرى رحيل أحمد زكي تعرف على سبب محاولته الانتحار

تحل غدا ذكرى وفاة أحد أيقونات السينما المصرية الفنان الكبير أحمد زكي. لم يكن مشوار الفنان الكبير سهلا من البداية، فقد رفض عددا من الأعمال قبل أن ينطلق فى مسيرته الكبيرة التى تحمل الكثير من النجاحات.

حكى الفنان الراحل جميل راتب موقفا عن "زكي" فى أحد لقاءاته وقال إنه أثناء ترشيحه لفيلم " الكرنك"، رفضه مُنتج الفيلم رمسيس نجيب قائلًا: "لا يُمكن إن شابا أسود يظهر حبيب سعاد حسني".

وأكد جميل راتب أن بسبب هذا الأمر حاول أحمد زكي الانتحار، فهو كان في بداياته ويبحث عن الفرصة التي ينطلق منها فى عالم النجومية.

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