يارا تطرح أغنيتها باللهجة الخليجية

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""الخليج 365"" من بيروت: قدمت الفنانة اللبنانية يارا لمحبيها ما يخفف عنهم الأجواء الضاغطة خلال الحجر المنزلي. حيث طرحت أغنيتها الجديدة باللهجة الخليجية ”حبيبي يا” على قناتها الرسمية على YouTube. وهي من كلمات أصايل، وألحان البحر. و توزيع حاتم منصور. فيما تحمل للجمهور أجواءً رومانسية تُرطب جفاف عزلتهم في مواجهة فيروس كورونا



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