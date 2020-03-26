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مساعدات مالية لمعجبي تايلور سويفت وأريانا غراندي

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب


""الخليج 365"" من بيروت: يواجه عدد من النجوم الأميركيين أزمة فيروس بالتضامن مع المعجبين. حيث يطلبون منهم البقاء في بيوتهم منعاً لالتقاط العدوى. وفيما بادر عدد من نجوم هوليوود بالتبرع للمتضررين من فيروس كورونا وبينهم انجلينا جولي، أرنولد شوارزينجر وبليك ليفلي، أشارت الصحف لما تقوم به النجمتان تايلور سويفت وأريانا غراندي اللتين تحولان التبرعات للمعجبين الذين يخاطبونهم بحاجتهم الماسة للمال.
وفيما تقدم "سويفت" مساعدة بقيمة 3000$، تحوّل "غراندي" مبالغ بين 500 و 1000 دولار وتتكفل بمرتبات لما يقارب 20 ألف شخص خلال هذه الأزمة.

وإذ حذّر معظم النجوم على مواقع التواصل من التجمعات خشية من انتشار . كتبت "سويفت" في رسالة لمتابعيها عبر خاصية "Story" لموقع "إنستجرام": "أتابعكم وأحبكم كثيراً، ولكني، سأعبّر عن قلقي، لأن البعض لا يأخذ الأمور على محمل الجد في الوقت الجاري.. لقد رأيت تجمعات كثيرة بعيني في هذا الوقت الذي يجب أن نعزل فيه أنفسنا ونضحي بخططتنا الإجتماعية"

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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