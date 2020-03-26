شكرا لقرائتكم خبر عن بيريانكا شوبرا تخوض تحدى "Safe Hands" وتدعو 5 نجوم آخرين للمشاركة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبلت النجمة الهندية بيريانكا شوبرا، Safe Hands Challenge أو تحدى "الأيدى النظيفة"، وهو تحدى أطلقته منظمة الصحة العالمية على منصات التواصل الاجتماعى للحفاظ على النظافة الشخصية وحث الناس على غسل أيديهم باستمرار للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى أصاب وقتل مئات آلاف الأشخاص حول العالم ضمن إحصائيات وارتفاع للضحايا لا يتوقف.

وشاركت بيريانكا شوبرا، فى التحدى ونشرت مقطع فيديو أثناء اتباعها الخطوات الصحيحة لغسل الأيدى كونها ضمن أهم إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكتبت فى تعليقها على الفيديو الذى نشرته عبر صفحاتها الشخصية على منصات السوشيال ميديا، "أقبل تحدى "Safe Hands" من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس".

وأضاف نجمة بوليوود، "كان أحد أهم الأشياء التى ابتعدنا عنها من IG Live .. بالأمس كانت أهمية غسل يديك بشكل صحيح.. إنه إجراء بسيط يمكن أن يساعد فى إنقاذ الأرواح"، وتابعت أرشح "كاتى بوسورث، وميندى كالينج، ونيك جوناس، وبارنيتى شوبرا، وأميتاب باتشان".





Advertisements





ويأتى هذا بعدما خاض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، Safe Hands Challenge أو تحدى "الأيدى النظيفة"، وكان قد نشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مقطع فيديو خلال مشاركته فى تحدى الأيدى النظيفة "Safe Hands Challenge"، بهدف تشجيع الناس على المشاركة فى التحدى والحرص على نظافتهم لتجنب الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد، كما سبق ونشر مقطع تدوينه رشح فيها عدد من قادة وزعماء العالم للمشاركة فى التحدى ليكونوا قدوة للشعوب.

وكان من بين المشاركين فى تحدى الأيدى النظيفة، أورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، التى كانت قد نشرت مقطع فيديو أثناء اتباعها الخطوات الصحيحة لغسل الأيدى كونها ضمن أهم إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكتبت فى تعليقها على الفيديو الذى نشرته عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، "شكرا لترشيحى تيدروس أدهانوم جيبريسوس.. لقد قبلت تحدى SafeHands".







