شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يشارك في حملة ”الخليج 365” خليك في البيت ويوجه رسالة للمتشائمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد عيد في حملة ”الخليج 365” خليك في البيت حيث شارك النجم من خلال فيديو خاص قال فيه رسالة للمتشائمين جاء فيها "تفاءلوا بالخير تجدوه وإن شاء الله الأزمة والغمة هتعدي علي خير وهنرجع شغلنا والحياة هتبقي أحسن من الأول.. والمهم حاليًا هو الالتزام بالحجر المنزلي والإجراءات الطبية"، وأضاف عيد "أكتر ناس اتضررت في الأزمة هما الناس اللي أكل عيشهم في الشارع وبيشتغلوا باليومية ياريت نحاول نساعدهم ونساعد أقاربنا وأهالينا وجيراننا ونتكافل فيما بيننا لأن ده أهم وقت لازم نتكافل ويارب يزيح الغمة ويرفع البلاء".

آخر أعمال أحمد عيد في السينما كان فيلم "خلاويص" والذي يدور فى إطار كوميدى، إذ اعتمد أحمد عيد ضمن الأحداث على نوعية كوميديا الموقف، وجسد ضمن الأحداث شخصية سائق تاكسى يتسبب ابنه فى العديد من المشاكل طوال الأحداث، التى تؤدى إلى حبس نجله، والوصول إلى القضاء، فيقوم عيد بتوكيل محامية لتدافع عنه أمام القضاء، وهى الشخصية التى تجسدها أيتن عامر.

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الفيلم من تأليف لؤى السيد فى ثالث تعاون له مع أحمد عيد، بعد فيلمى "رامى الاعتصامى" و"يابانى أصلى"، وفيصل عبد الصمد الذى قدم معه فيلم "أنا مش معاهم"، من إخراج خالد الحلفاوى، وشارك فى البطولة أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، محمد حاتم، محسن منصور، سامى مغاورى، وآخرون.