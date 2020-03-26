شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى بعد الحظر والحجر المنزلى: رجعت أتمرن على البيانو وبتعلم الصبر أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من خلال مبادرة ”الخليج 365”، خصت النجمة هبة مجدى بفيديو تكشف فيه عن يومياتها وقت الحظر فى الحجر المنزلى، وقالت فيه: "خلوا بالكو من نفسكم وأقعدوا في البيت لحد ما الأزمة تعدى على خير وتابعوا تعليمات الدولة، وربنا يحفظنا كلنا ويحفظ مصر، وبما إننا قاعدين فى البيت ممكن كل واحد فينا يعمل الحاجات اللى هو بقاله كتيرمبيعملهاش مثلاً أنا كان بقالى كتير مش بعزف على البيانو رجعت أعمل كده وأمرن نفسى، وبقضى وقت أطول مع بنتى وبهتم بيها جدًا وبقف في المطبخ وبتعلم أكلات جديدة بحاول أسلى نفسى من غير ما أكون متضايقة ومن غير اكتئاب وبتعلم الصبر أكتر ويارب يعدى الأزمة دى على خير".

يذكر أن هبة مجدى تشارك في السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "فرصة ثانية" مع النجمة ياسمين صبرى، ويتم طرح البرومو الدعائى للمسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة، وحتى الأن لم تستقر الجهة المنتجة على الاكتفاء بالموسيقى التصويرية فقط بالتتر وتقديم أغنية بصوت أحد المطربين، والعمل فكرة ومعالجة محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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وتدور الأحداث حول ياسمين التي تعمل في شركة إعلانات كبيرة وتواجه العديد من المواقف والعلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل، ولكن سرعان ما تجد نفسها لقمة في أيدي الطامعين.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخرمن الفنانين وتدورأحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "حكايتى" العام الماضى.