شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف تقضى وفاء عامر يومها فى الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل مواجهة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجول، وتوقف تصوير عدد كبير من الأعمال الفنية، استغل الفنانون هذا الأمر فى ممارسة حياتهم الطبيعية بعيدًا عن أجواء التصوير، والتواجد فى الأستوديوهات.

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”الخليج 365”، تواصل مع الفنانة وفاء عامر، التى قالت فى فيديو خاص وهى تتواجد داخل المطبخ أثناء ممارسة الطهي: "متستغربوش من كمية الأكل عشان أنا بطبخ للعيلة وبعض أفراد الأمن عندنا، بضيع وقتى في حاجة مفيدة وبسعد كل اللى حواليا، بضيع وقت مش لضياع الوقت ولكن عشان استمتع بوقت الحظر فعلاً وأكون بعمل حاجة مفيدة".

وتشارك وفاء عامر فى أولى حكايات مسلسل "إلا أنا" والتي تحمل عنوان "بنات موسى" وبدأ عرضها السبت الماضى، والحكاية بطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز .

"بنات موسى" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى ومحمد درويش، وفتحي سالم، ورضوى جودة.