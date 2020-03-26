شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ريم مصطفى من منزلها تكشف تفاصيل يومها بعد الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ريم مصطفى إنها تلتزم البقاء فى منزلها هذه الأيام تجاوبًا مع الإجراءات التى اتخذتها كل أجهزة الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، كما كشفت من خلال فيديو خاص لـ"الخليج 365" عن تفاصيل يومها فى فترة الحجر المنزلى هذه الأيام وحثت الجمهور على البقاء فى المنزل واقترحت عليهم بعض الأمور لشغل وقتهم فيها.

وقالت ريم: "إحنا فى ظروف وحشة جدًا..وكلنا زهقانين وكلنا ملانين وكلنا مش عارفين نعمل ايه..أنا من خلال ”الخليج 365” عاوزة أشاركوا أنا بعمل ايه فى يومى.. فأنا ببص على السوشيال ميديا وبضحك جداً وبكتئب فى نفس الوقت لأن إحنا كشعب لذيذ بطبعه".

وأضافت ريم: "أول حاجة بعملها إنى بنزل المطبخ، وطول النهار باكل بس المرة دى بالذات أنا مركزة فى الطبيخ أوى وبطبخ حلو، والمرة دى بفتكس حاجات كتير جداً والحمد لله بتطلع كلها ناجحة.. ويمكن الرياضة الوحيدة اللى بعملها انى بطلع السلم وأنزل تانى..حابة فكرة انى باكل ومانتخة وموارييش أى حاجة".

وتابعت ريم: "أنا ببص للموضوع من الناحية الإيجابية وعارفة إن ربنا هيعديلنا الموضوع ده على خير ومتأكدة بإذن الله أن هيا فترة وهتعدى بس كل اللى مطلوب مننا إننا نحط أيدينا فى أيدين بعض وندعى ربنا إن يعدى المحنة دى على خير.. اطبخوا وروقوا واتفرجوا وحافظوا على بشرتكوا، وانا بحط زيت كتير وبحاول أحافظ على شعرى".



ريم مصطفى

واستطردت: "تعالى نبص من ناحية تانية أننا عندنا السوشيال ميديا ونتعامل مع بعض ونشوف بعض، وإمبارح كان عيد ميلاد أختى واتجمعنا كلنا واتكلمنا على أبليكيشن "الهاوس بارتى" وعملنا ليها تورتة أنا ومامتى وكلنا.. الحمد لله نحمد ربنا على حاجات كتير ونعم أكتر ربنا اداهلنا فربنا يعدنى الفترة دى على خير ويشفى الناس اللى جالها الفيروس ويستر على بلدنا"

Advertisements

وفى سياق آخر تنتظر ريم مصطفى عرض مسلسلها الجديد "شديد الخطورة" على منصة wath it الرقمية خلال الفترة المقبلة، حيث تشارك فى البطولة إلى جانب أحمد العوضى والعمل من تأليف ممجد سيد بشير، وإخراج حسام على، ومن إنتاج سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، ومحمد الدقاق، وعدد كبير من الفنانين.



ريم مصطفى

كما انتهت ريم مصطفى من تصوير مشاهدها فى فيلم "العنكبوت" التى تشارك فيه مع النجم أحمد السقا والمخرج أحمد نادر جلال، حيث تجسد فيه ريم شخصية مختلفة تماماً عليها إذ تلعب دور ديلر مخدرات خلال أحداث الفيلم، وتقابل أحمد السقا حيث يحدث العديد من المواقف في إطار تشويقي أكشن.



الفنانة ريم مصطفى