شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. رامى عياش يحيى حفلا غنائيا تحت عنوان "أطلبوا واتمنوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب اللبناني رامى عياش، لإحياء حفل غنائي لايف لكل محبيه من جميع أنحاء العالم، وذلك غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بيروت، وقرر عياش ذلك إطلاق هذا الحفل من أجل اسعاد جمهوره وتشجيعهم على المكوث بمنازلهم لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وحرص الفنان رامى عياش، مؤخرًا على الاحتفال بعيد ميلاد نجله آرام، حيث تم عامه الرابع، متمنيا له السعادة فى حياته، وشارك رامى متابعيه بصورة له مع نجله عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها قائلاً: "يا فرحة عمري كله صارت حياتي عيد لما عينيك طلّو آرام 4 سنين".

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كما كتبت داليا عياش، زوجه رامى عبر حسابها على تويتر، قائلة: "نور عيوني يا ماما صاراو 4 سنين كلن سعادة بوجودك ،الله يعطيك أيام حلوة متل قلبك الحلو وما يحرمنا منك يوم".

وحل النجم اللبناني رامي عياش ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي من خلال برنامج "واحد من الناس ، الشهر الماضى وهي الحلقة التي أدمع فيها الليثي عندما روى عياش كيف يهتم شخصياً بوالده المقعد وكيف يعتبره بركة منزله "متل ما اهتم فيي أنا وصغير بكل حب عم بهتم فيه اليوم".

وعلى جانب آخر كان النجم اللبنانى رامى عياش قد أحيا حفلاً غنائياً، ضمن حفلات رأس السنة والعام الجديد، فى أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وحضره عدد من نجوم مسرح مصر منهم مصطفى خاطر وزوجته، ومحمد أنور وزوجته، وكريم عفيفى وزوجته، ولاعب الكرة السابق محمد زيدان وزوجته، ومهندس الصوت هانى محروس، حيث غنى عياش العديد من أغانيه الشهيرة.