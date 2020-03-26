شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تقدم وصفة سحرية للقضاء على كورونا بمشهد من "ألف ليلة وليلة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة شريهان، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مشهد كوميدى من فوازير "ألف ليلة وليلة" من بطولتها، والذى يظهر فيها النجمان زوز نبيل وجمال إسماعيل، وكانت تقول فيه زوزو نبيل وصفة سحرية، والتى علقت عليها شريهان بأنها "الوصفة الأكيدة للقضاء على كورونا".

ونشرت شريهان، المشهد الكوميدى فى محاولة للتخفيف الضغط الذى يعيش الناس بسبب الخوف من الفيروس، وذلك فى ظل الاجراءات الوقائية التى تتخذها دول العالم للحد من انتشاره، وفى مشهد فوازير "ألف ليلة وليلة"، كانت تقول زوز نبيل، "3 بذر نجف و3 حزنوبل وحتة حنتيت وقرن خرتيت وعين عفريت وكسفريت وقرفة وقرنفل".

ويشار إلى أن الفنانة الكبيرة شريهان، كانت قد وجهت، السبت الماضى، رسالة لمتابعيها عبر تويتر، بخصوص فيروس كورونا، مؤكدة أن الأصعب لم يأت بعد، قائلة: "لا تستهينوا ولا تستخفوا بهذا الوباء العالمى".

Advertisements

وقالت شريهان فى تغريدات عبر تويتر: "نداء إلى نفسيِ أسرتي الصغيرة آسرتي الكبيرة أصدقائي أحبائي شعبي "دولتي وطني بلادي" "لا تستهينوا ولا تستخفوا بهذا الوباء العالمي كرونا فالأصعب لم يأت بعد، أصلي وأدعو وأتمنى أن نكون قد بدأنا من حيث إنتهت الصين لا من حيث بدأت إيطاليا.!!! "رب اجعل هذا بلدا آمنا". جمهورية مصر العربية، الشعب المصرى، اللهم السلامة لوطني شعبي وكل شعوب العالم أجمع يارب العالمين".

ودعت النجمة شريهان بأن يرفع الله عن الوباء و يحصن البلاد من فيروس كورونا ، وكتبت عبر حسابها على تويتر قائلة:" أعوذ بالله من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا"، تحصنت و حصنتكم جميعا بذى العزة و اعتصمت برب الملكوت و توكلت على الحى الذى لا يموت اللهم اصرف عن الوباء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير".