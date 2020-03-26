شكرا لقرائتكم خبر عن "هو اللى خان يتقاله إيه".. تعرف على كلمات أغنية أحمد سعد الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب أحمد سعد أحدث أغانى ألبومه الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، وتحمل الأغنية عنوان "هو اللى خان"، وهى من كلمات صلاح مندى، وألحان حسين محمود، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وحصلت "الخليج 365"على كلمات الأغنية، وتقول: "هو اللي خان يتقاله إيه..حسبي الله ف اللى عمله وقلبه والقسوه اللي فيه..بعد اللي شوفته خساره فيه..إنى أندم ولا أحلم أنى أشوف دمعه في عينيه..اللي باع نفسه وحياته..يامه شوفنا كتير وماتوا..يعني نترحم عليه".

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فى سياق مختلف يقدم المطرب أحمد سعد تتر مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، والأغنية تحمل اسم "مفيش حاجه صعبة"، ويقول مطلعها : "مفيش حاجة صعبة على قلب اتجرح في حياته ميت مرة"، والأغنية من كلمات محمد المصري، وألحان وليد سامي، وتوزيع عمرو الخضرى، وسجل "سعد" رباعيات لمسلسل "البرنس"، حيث يتواجد حالياً أحمد سعد مع الملحن هيثم نبيل والموزع عادل حقى لتسجيل الأغانى التى قد تصل إلى 7 أغنيات قصيرة خلال عرض حلقات المسلسل.

يذكر أن أخر آعمال أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان "أزمة وهتعدي"، وطرحها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من ألحانه ومن كلمات أحمد إبراهيم، وجاء قرار طرح أحمد سعد لهذه الأغنية في الفترة الحالية لطمأنة الشعوب العربية بأن أزمة فيروس كورونا سوف نتغلب عليها دون خسائر، وحث المواطنين على عدم دخول الخوف والذعر في قلوبهم ولكنهم يأخذون حذرهم بالوقاية واتباع التعليمات الطبية والحرص على الاهتمام بالإجراءات الاحترازية التي أطلقتها الصحة العالمية.