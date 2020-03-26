محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: علق الفنان نبيل الحلفاوي على حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية.

وكتب الحلفاوي عبر حسابه على "تويتر": "كل شوية يجيبوا في سيرتنا، محسوبكم كبار سن وأمراض مزمنة ومن المرشحين بقوة للنهائيات". Advertisements

وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من متابعي الحلفاوي، داعين له بالصحة.

ليرد الحلفاوي في تغريدة أخرى: "ويديكم الصحة جميعا ويحفظكم.. بنهزر شوية.. لو شايفين إنها هزار تقيل نمسحها. ولو اني مش شايف كده".

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي يشارك في مسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه في رمضان المقبل، بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.

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كانت هذه تفاصيل خبر الحلفاوي ساخرا من "كورونا": "أنا من المرشحين بقوة للنهائيات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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