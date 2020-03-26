بالصور| 50 ألف مشاهدة لحفل عمر خيرت على قناة وزارة الثقافة بـ"يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

إقبال كبير، يشهده عرض حفل الموسيقار عمر خيرت، الذي بدأ قبل نصف ساعة تقريبًا، على قناة وزارة الثقافة بموقع "يوتيوب"، والمعروض ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك".

يشاهد الحفل وقت كتابة هذه السطور 50 ألف متفرجًا، من محبي وجمهور موسيقى الموسيقار الكبير، ويأتي الحفل الذي كان أقيم في دار الأوبرا المصرية تحت عنوان "سهرة مع خيرت".

كما تصدر اسم الموسيقار عمر خيرت، "تريند" موقع التغريدات "تويتر"، وقت عرض الحفل.

يُذكر أن من أشهر أعمال الموسيقار عمر خيرت: "مسألة مبدأ"، "البخيل وأنا"، "ليلة القبض على فاطمة"، "زي الهوا"، "غوايش"، "قضية عم أحمد"، "الإرهابي"، "إعدام ميت"، "خللي بالك من عقلك".