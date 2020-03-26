نبيلة عبيد ونادية الجندي ويوسف الشريف.. رمضان يعيد نجوم الفن للتليفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أيام قليلة، ويحل شهر رمضان الكريم، والذي يشهد كل عام منافسة بين عدد كبير من المسلسلات التي يتنافس أبطالها على جذب الجمهور والحصول على إعجابهم، والحفاظ متابعتهم لتحقيق أعلى نسب مشاهدة.

ويشهد الموسم الدرامي لرمضان 2020، عودة نجوم كبار لشاشة التليفزيون، بعضهم امتد غيابه لسنوات، ومنهم:

تقاطع طرق

يعيد مسلسل "تقاطع طرق" الفنانة منى زكي للدراما التليفزيونية الرمضانية، بعد مشاركتها في 2016 بمسلسل "أفراح القبة" والذي لعب بطولته إلى جوارها: رانيا يوسف، أحمد السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان وإياد نصار.

"تقاطع طرق" تأليف وإخراج تامر محسن، بطولة محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب.

سكر زيادة

يشهد مسلسل "سكر زيادة" عودة 3 نجمات كبار للسباق الرمضاني، وهن: نبيلة عبيد، نادية الجندي وسميحة أيوب.

المسلسل كان يحمل اسم "نساء من ذهب"، تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن وأحمد أبو زيد توفيق، إخراج وائل إحسان، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا حول 4 سيدات.

كان أخر ظهور لنبيلة في عمل تليفزيوني، من خلال دور شرفي بمسلسل "لهفة" برمضان 2015، أما سميحة أيوب فكان ظهورها الدرامي الأخير من خلال مسلسلي "أوراق التوت" و"مولد وصاحبه غايب"، والغياب الأكبر عن السباق الرمضاني كان من نصيب نادية، إذ عُرض لها في رمضان 2010 مسلسل "ملكة في المنفى".

يوسف الشريف

"جوكر" هكذا يراه الجمهور، ينتظرون عمله الجديد بفارغ الصبر، خاصة وأنه غاب عنهم عامين، إذ قدم في سباق 2017 مسلسل "كفر دلهاب"، ويعود في رمضان 2020 بمسلسل "النهاية"، الذي تقع أحداثه في المستقبل.

"النهاية" سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، بطولة عمرو عبدالجليل، وسهر الصايغ.

دهب عيرة

كان غياب الفنانة يسرا عن رمضان 2019، بمثابة خبر سيء، لمن اعتادوا على تواجد عمل لها ضمن السباق الرمضاني، وكان أخر عمل قدمته بعنوان "لدينا أقوال أخرى، في 2018، وتعود هذا العام بمسلسل "دهب عيرة".

ويعيد المسلسل أيضًا الفنانة جومانا مراد للدراما التليفزيونية المصرية، بعد سنوات طويلة من الغياب، بسبب انشغالها بطفلها، إذ جاء ظهورها الأخير في مسلسل "فرعون" أمام الراحل خالد صالح.

"دهب عيرة" تأليف أمين جمال وأحمد عادل سلطان، إخراج سامح عبدالعزيز.

جمع سالم

كان الظهور الأخير للفنانة زينة بدراما رمضان 2018، مقدمة مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، وتعود هذا العام بمسلسل "جمع سالم".

وعنه قالت لـ"الخليج 365": " سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور. كنا نحضر له منذ فترة كبيرة، لكن لم نعلن عن أن عرضه سيكون في السباق الرمضاني 2020 إلا مؤخرًا؛ لأن المخرجة إيمان حداد طلبت بعض التعديلات على السيناريو، وأرجأنا التصوير حتى تتم".

وأضافت زينة "قلنا لو التعديل خلص في مدة تسمح قبل رمضان هندخل، مش عايزين نتسربع، المهم يخرج حلو أوي مش مهم نلحق رمضان ولا لأ، فكرنا انه لازم يليق بالجمهور وبينا كفنانين مشاركين فيه، والحمد لله قدروا يخلصوا التعديلات في الوقت المناسب".

زينة أكدت أن المسلسل فكرته جيدة جدًا، مشيرة إلى أنها لم تتعاون من قبل مع الكاتب محمد ناير، وواعدة الجمهور بأنه سيكون مفاجأة "فيه حاجات جواه رهيبة لازم الجمهور يتفرج عليها".

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"جمع سالم" تأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد، الذي سبق وتعاونت معها زينة في مسلسل "زواج بالإكراه".

القاهرة كابول

تأتي عودة الفنان خالد الصاوي لدراما رمضان من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، بعد غياب 3 سنوات، إذ قدم مسلسل "هي ودافنشي" في رمضان 2016.

أما الفنان طارق لطفي، فيعود لرمضان بعد غيابه منذ مسلسل "شهادة ميلاد".

"القاهرة كابول" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، ويشارك في البطولة فتحي عبدالوهاب.

فلانتينو

اعتاد الفنان عادل إمام المشاركة كل عام في السباق الرمضاني، لكنه غاب عنهم العام الماضي 2019، وكان أخر ظهور له في 2018 بمسلسل "عوالم خفية".

"الزعيم" يعود لجمهوره بمسلسل انتهى بالفعل من تصويره، يحمل اسم "فلانتينو".

"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، ويشاركه البطولة داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، طارق الإبياري، هدى المفتي.

أسود فاتح

غابت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي كبطلة العام الماضي عن الدراما التليفزيونية في رمضان 2019، واكتفت بالظهور كضيف شرف في مسلسل "الواد سيد الشحات"، بعدما قدمت في رمضان 2018 مسلسل "لعنة كارما"، وتعود هذا العام بمسلسل "أسود فاتح".

"أسود فاتح" يعيد هيفاء لرمضان كبطلة، وهو من تأليف أمين جمال وشريف وإبراهيم ربيع وحمدي التايه، إخراج كريم العدل.

هجمة مرتدة

يعيد المسلسل التعاون بين الفنانة هند صبري والفنان أحمد عز، ويعيدهما إلى دراما رمضان، الأخير قدم في 2018 مسلسل "أبو عمر المصري"، أما الأولى فشاركت في 2017 بمسلسل "حلاوة الدنيا".

كما يشهد "هجمة" مرتدة" عودة الفنانة الكبيرة ماجدة زكي للسباق الرمضاني، إذ كان أخر ظهور لها في مسلسل "اللهم إني صايم" عام 2017.

"هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته الفنان هشام سليم.

غادة عادل

الفنانة غادة عادل تعود لدراما رمضان من خلال مسلسل "ليالينا"، بعد مشاركتها في مسلسل "عفاريت عدلي علام" الذي عُرض في 2017.

"ليالينا" تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح، بطولة إياد نصار وصابرين.

100 وش

تلتقي الفنانة نيللي كريم بجمهور شهر رمضان من خلال مسلسل "100 وش"، بعد غيابها في 2019، إذ قدمت في رمضان 2018 مسلسل "اختفاء".

"100 وش" من بطولة الفنان آسر ياسين، والذي قدم في رمضان 2017 مسلسل "30 يوم"، وظهر في العام الماضي كضيف شرف مسلسل "الرحلة".

المسلسل تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.