خلف القضبان.. شاهد البوستر الرسمي لمسلسل البرنس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر المخرج محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، البوستر الرسمي لمسلسل البرنس، للفنان محمد رمضان. وكتب سامي في تعليقه على البوستر: "توكلنا على الله"، وظهر رمضان في البوستر خلف القضبان. وكان الفنان محمد رمضان روج للبوستر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، ونشر صورة ظهر فيها دامع العين، وعلق عليها بكرا البوستر الرسمي لمسلسل البرنس. يُذكر أن مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة نور اللبنانية وروجينا وإدوارد ونجلاء بدر وأحمد زاهر، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.



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