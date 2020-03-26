فيديو ساخر| وصفة للقضاء على "كورونا" من "ألف ليلة وليلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة الاستعراضية الكبيرة شريهان، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بفيديو من أحد أشهر أعمالها الرمضانية "ألف ليلة وليلة".

ويظهر في الفيديو مشهد جمع الفنانة زوزو نبيل إلى جوار الفنانة جمال إسماعيل، وهي تقول "3 دراهم بذر رجف و3 بذر نجف وحتة حنتيت وقرن خرتيت وعين عفريت وقرفة وقرنفل"، وكُتب على الفيديو "الوصفة الأكيدة للقضاء على كورونا"، وعلقت شريهان "رااائع".

"ألف ليلة وليلة: الثلاث بنات (كريمة وحليمة وفاطيمة)" تأليف طاهر أبو فاشا، وإخراج فهمي عبدالحميد، بطولة شريهان، عماد رشاد، زوزو نبيل، جمال إسماعيل، محمد الدفراوي، أنور إسماعيل، هادي الجيار، مديحة حمدي، محمود مسعود.