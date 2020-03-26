كان قبل الحجر الصحي.. هند عبدالحليم تعلن عن خطوبتها بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة هند عبدالحليم، جمهورها ومتابعيها صورة من خطبتهما التي احتلفت بها مؤخرًا في إطار عائلي، وذلك عبر حسابها بـ"انستجرام".

وعلقت "هند"، على الصورة قائلة: " اتخطبنا، وكان قبل الحجر الصحي، كان نفسنا يبقى أصحابنا و قرايبنا معانا .. بس اكتفينا بأهلنا في البيت وأجلنا أي احتفال عشان سلامة الكل، خليكم في البيت و خلوا بالكم من نفسكم".

ويعرض لهند عبدالحليم حاليًا، مسلسل "حكايات بنات" الجزء الرابع، ويشاركها البطولة كل من أسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، تأليف نهال سماحة ومحمد عبد العزيز وماريان هاني، أشرف على الكتابة أحمد شوقي، إخراج مصطى أبو سيف.