أحمد حلمي ينصح جمهوره: "متزهقش عشان عمرك ميتبعزقش"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شارك الفنان أحمد حلمي، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة من داخل منزله، تطبيقًا لمباردة البقاء في المنزل، للوقاية من فيروس كورونا.
وظهر في الصورة كف حلمي بعدما وضعه في "قفاز" أسود اللون، أخفى به ساعة اليد، معلقًا "دلوقت انسى الوقت.. متزهقش عشان عمرك ميتبعزقش"
جدير بالذكر أن عددا كبيرا من نجوم الفن حرصوا على تشجيع جمهورهم على البقاء في المنزل، وشارك معظمهم في حملات للتكفل بنفقات الأسر الغير قادرة، والمتضررة من عدم النزول لأعمالهم.
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