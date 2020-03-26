منافسة شرسة.. دليلك لأفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تتنافس عدد من القنوات الفضائية، على عرض مجموعة متميزة من الأفلام تتنوع ما بين الكوميديا والإثارة والجريمة والأكشن، لجذب قطاع كبير من الجمهور، تزامنا مع تواجد أغلب المواطنين في المنازل، التزاما بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها العديد من الدول، للحد من تفشي فيروس كرونا المتسجد (كوفيد 19).

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة

قناة MBC 2

في تمام العاشرة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم الحركة والإثارة Jason Bourne، إنتاج عام 2016، بطولة مات ديمون، جوليا ستايلز، تومي لي، جونز فينسينت كاسل، إخراج بول غرينغراس، سيناريو كريستوفر راوس وبول.

تدور أحداثه حول العميل السري "جيسون بورن" بعد أن تذكر هويته الحقيقية وحقيقته ومن يكون بالفعل؛ فيشرع في سعيه لكشف الحقائق المتوارية عن ماضيه.

أما في تمام الساعة الـ12 منتصف الليل، تعرض القناة فيلم الرعب والإثارة Shut In، إنتاج عام 2016، بطولة نعومي واتس، أوليفر بلات، تشارلي هيتون، يعقوب تريمبلاي، ديفيد كوبيت، وإخراج فارين بلاكبرن.

تدور أحداث الفيلم حول أرملة تعمل في مجال علم نفس الأطفال، وتعيش في انعزال تام عمن حولها في إحدى القرى الريفية، ثم تجد نفسها أمام طفل مُحاصر في عاصفة ثلجية قاتلة، وما عليها سوى إنقاذه بأسرع وقت، وإلا سيختفي إلى الأبد.

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وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم الأكشن Jack Reacher: Never Go Back، إنتاج عام 2016، بطولة توم كروز، كوبي سملدرز، ألديز هودج، دانيكا ياروش، وإخراج إدوارد زويك.

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تدور أحداث الفيلم حول جاك ريتشر (توم كروز)، بعد عودته إلى وحدته العسكرية، يجد نفسه متهمًا بدون ذنب في جريمة قتل لشاب في الـ16 من عمره، ويصبح هاربًا من العدالة في نظر الجميع، ويحاول أن يبريء ساحته من خلال الكشف عن مؤامرة حكومية كبرى، وخلال محاولته يكتشف سرًا من الماضي قد يغير حياته للأبد.

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في تمام الساعة الـ9 مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" الفيلم الأكشن والإثارة Unstoppable، إنتاج عام 2010، بطولة دينزل واشنطن، كريس باين، روزاريو داوسون، إيثان سوبلي، إخراج توني سكوت.

تدور أحداث الفيلم حول قطار خرج عن السيطرة وهو يحمل كيماويات سامة ويتجه بسرعة كبيرة نحو قرية صغيرة ويحاول مهندس متمرس وقاطع التذاكر في القطار منع حدوث كارثة مدمرة محققة من الممكن أن تقضي على آلاف البشر.



كما تعرض القناة، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، فيلم الأكشن The Departed، إنتاج عام 2006، بطولة ليوناردو دي كابري، مات ديمون، جاك نيكلسون، مارك ويلبرج، إخراج مارتن سكورسيزي وسيناريو وليام موناهان، الفيلم هو إعادة صنع للنسخة التي أصدرتها هونغ كونغ في 2002 ويحمل اسم "شؤون جهنمية".

تدور أحداثه حول محاولة الشرطة الإيقاع برئيس إحدى عصابات الجريمة المنظمة، فتدفع بشرطي متخفٍ كي يتسلل إلى العصابة، فيتقرب الشرطي من رئيس العصابة ويثق به ويصبح واحدًا من المقربين إليه، ولكن تتعقد الأحداث أكثر حيث إن للعصابة جاسوسًا في هيئة الشرطة، ينقل لها جميع تحركات الشرطة ويحبط جميع مخططات الشرطة للقبض على العصابة، فتصبح مهمته الأساسية هي كشف هوية الشرطي المتخفي بناءً علي طلب رئيس العصابة.

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كما تعرض قناة "إم بي سي بوليود"، الساعة التاسعة الفيلم الكوميدي Dream Girl، إنتاج عام 2019، بطولة أيوشمان خورانا، ابيشيك بانيرجي، أنو كابور، فيجاي راز، وإخراج راج شانديليا.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شاب يتحول إلى فتاة أحلام كثير من الشباب بعد حيلة قام بها عن طريق الهاتف مع صديق له.