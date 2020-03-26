ميغان ماركل ترفض عودة هاري إلى بريطانيا لزيارة والده الأمير تشارلز المصاب بالكورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 مارس 2020 10:41 مساءً - بعد ثبوت إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز "71 عاماً" بفيروس كورونا،واختياره العزل الصحي بأحد قصوره مع زوجته،كان من الطبيعي جداً أن يفكر ابنه الأصغر دوق ساسيكس الأمير هاري بالسفر إلى بريطانيا والعودة إليها للإطمئنان على صحة والده،فهل سيفعل ذلك قريباً؟



ذكر مصدر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية ،أن دوقة ساسيكس الممثلة الأمريكية المعتزلة ميغان ماركل ،لم توافق على عودة زوجها الأمير هاري إلى بريطانيا للإطمئنان على الحالة الصحية لوالده الأمير تشارلز ،والذي أعلن إصابته بفيروس كورونا يوم الثلاثاء الماضي،وكان أول فرد بالعائلة المالكة البريطانية يخضع لفحص كورونا،وتعرض لانتقادات شعبية لتجاوزه الكثير من البريطانيين الذين طالبوا بأن يخضعوا للفحص ولمحوا إلى استفادته من منصبه الملكي،لكن الرد جاء في أن أولوية الفحص لمن لديه أعراض واضحة لإصابته بفيروس كورونا،والأمير تشارلز كانت لديه هذه الأعراض التي تؤكد إصابته به،ولكون الأمير تشارلز يتمتع بمناعة قوية وصحة جيدة،فإن أعراضه خفيفة للآن.



واختار الأمير تشارلز وزوجته كاميلا قضاء فترة الحجر الصحي باسكتلندا ذات الهواء النقي الصحي.

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وسبب عدم موافقة ميغان، هو خوفها من أن يلتقط هاري عدوى الفيروس المميت، وأنها لا ترغب في السفر إلى أي مكان، ولفت إلى أن عدم موافقة ميغان،وقلقه على والده يشعر الأمير هاري بالأسى،واكتفى بالإطمئنان على والده هاتفياً،والإتصالات مستمرة ومنتظمة بينهما.

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وكان آخر مرة التقى فيها الأمير هاري والده الأمير تشارلز ،يوم الكومنولث الموافق 9 مارس- آذار الجاري مع باقي أفراد العائلة المالكة.



الزوجان هاري وميغان يعيشان حالياً في فانكوفر في كندا، ويتبعان قواعد صحية صارمة ويفرضان على موظفيهما، وضع القفازات الطبية "لاتيكس" والكمامات بإستمرار ،كما تقوم ميغان بنفسها على الإشراف على تعقيم قصر فانكوفر بنفسها.



ويتوقع أن يخسر الأمير هاري وميغان ماركل لقبهما الملكي بعد أسبوع ،حيث ستتغير حياتهما بدءا من 1 إبريل – نيسان المقبل،وسيخسران الكثير من امتيازاتهما السابقة وعلى رأسها: اللقب الملكي،وربما يعود الأمير هاري للقب "أمير ويلز" الذي استخدمه خلال خدمته في الجيش البريطاني قبل زواجه من ميغان ماركل،وقد تعود زوجته للقبها العائلي الخاص "ماركل" الذي مازالت تستخدمه للآن.

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