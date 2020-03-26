نجلاء بدر تطالب جمهورها بالجلوس في المنزل

طالبت الفنانة نجلاء بدر جمهورها بالمكوث في المنزل قدر المستطاع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر نشرها لصورة على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام لتحذير المواطنين من خطر النزول. المواطنين من خطر النزول. نشرت نجلاء بدر صورة منقسمة لجزئين الأول عبارة عن أريكة في منزل والثاني سرير مستشفى للتوعية بخطر النزول للشارع وعلقت على الصورة قائلة " خليك في بيتك وسط اهلك بارادتك " وعلقت على الصورة قائلة " خليك في بيتك وسط اهلك بارادتك " Advertisements الجدير بالذكر أن نجلاء بدر تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل " الفتوة " لتشارك النجم ياسر جلال البطولة، المسلسل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي.

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