كورونا يُنهي حياة الممثل العالمي مارك بلوم

توفى الممثل الأمريكي مارك بلوم، أحد أبطال فيلم "Desperately Seeking Susan" عام 1985، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز 69 عاما.

كان "بلوم"، من مواطني ولاية نيو جيرسي،

لعب دور البطولة في فيلم "Crocodile Dundee" عام 1986.

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كما شارك "مارك" في عدد من المسلسلات التلفزيونية بما في ذلك "NYPD Blue"

و"The Sopranos" و"The West Wing"، وفقا لموقع "نيويورك بوست" الأمريكي.

وكان العالمي مارك بلوم من بين المشاهير الذين أعلنوا عن اصابتهم مؤخرا بفيروس كورونا، ومعه النجم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، وإدريس إلبا وزوجته سابرينا، والممثل النرويجي كريستوفر هيفيو.

