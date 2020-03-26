نشر الفنان عبد الله بوشهري صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر بوشهري من خلالها داخل سيارته عقب خروجه من الحجر الصحي، وعلق على الصورة قائلًا: الحمدالله قبل قليل خرجت من الحجر الصحي شكرًا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباحالأحمد الجابر الصباح على كل اللي تسويه حق عيالك شكرًا وزارة الداخليه شكرا وزارة الصحه شكرا الهلال الاحمر الكويتي على كل الجهود المبذولة و على كل اللي قاعدين تقدمونه علشان الكويت شكرا حق كل اللي سال عني و دعالي احبكم وايد وايد.
ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عبد الله بوشهري عرض مسلسل غرفة رقم 7، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج خالد الرفاعي، وبطولة كل من شجون الهاجري، عبدالله بوشهري، جاسم النبهان، سعود بوشهري، شهاب جوهر، عبير أحمد، عبدالله التركماني، رانيا شهاب، بيهانا، إيمان الحسيني، أحمد السلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الصور الأولى لعبد الله بوشهري عقب خروجه من الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.