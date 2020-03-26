شاهد.. الصور الأولى لعبد الله بوشهري عقب خروجه من الحجر الصحي

نشر الفنان عبد الله بوشهري صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر بوشهري من خلالها داخل سيارته عقب خروجه من الحجر الصحي، وعلق على الصورة قائلًا: الحمدالله قبل قليل خرجت من الحجر الصحي شكرًا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح

الأحمد الجابر الصباح على كل اللي تسويه حق عيالك شكرًا وزارة الداخليه شكرا وزارة الصحه شكرا الهلال الاحمر الكويتي على كل الجهود المبذولة و على كل اللي قاعدين تقدمونه علشان الكويت شكرا حق كل اللي سال عني‬ و دعالي احبكم وايد وايد.

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ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عبد الله بوشهري عرض مسلسل غرفة رقم 7، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج خالد الرفاعي، وبطولة كل من شجون الهاجري، عبدالله بوشهري، جاسم النبهان، سعود بوشهري، شهاب جوهر، عبير أحمد، عبدالله التركماني، رانيا شهاب، بيهانا، إيمان الحسيني، أحمد السلمان.