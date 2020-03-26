نادين نجيم تكسر ملل الحجر الصحي بفيديوهات التيك توك

نشرت الفنانة نادين نجيم مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهرت "نادين" في الفيديو تؤدي مشهد كوميدي على طريقة تطبيق "تيك توك"، وهي تحمل
شاهد الفيديو من هنا..
ومن ناحية أخرى، لم يحدد حتى الأن مصير مسلسل نادين 2020 لرمضان المقبل، ان كان سيتم استكمال تصويره أم لا بعد أن توقف تصوير أغلب الأعمال الرمضانية بسبب فايروس كورونا.
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