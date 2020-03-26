فن ومشاهير

شاهد .. سمية الخشاب تنشر صورة إحصائية كورونا في مصر

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نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

 

وشاركت سمية إحصائية فيروس المستجد

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في مصر، والذي معروف باسمه العلمي كوفيد 19، وعلقت سمية على الإحصائية قائلة: الحمد لله وضع مصر ممتاز بالمقارنة بدول اوروبا وأمريكا والصين ولو اتبعنا التعليمات والإرشادات واحترمنا القواعد والقوانين اللي من شانها حمايتنا كمواطنين ان شاء الله حتعدي المحنة .. مصر بخير.

 

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب طرحت مؤخرًا كليب بعنوان عربية أنا، حقق الكليب المليون مشاهدة بعد طرحه عبر موقع يوتيوب.

 

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