شاهد .. سمية الخشاب تنشر صورة إحصائية كورونا في مصر

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وشاركت سمية إحصائية فيروس كورونا المستجد
يذكر أن الفنانة سمية الخشاب طرحت مؤخرًا كليب بعنوان عربية أنا، حقق الكليب المليون مشاهدة بعد طرحه عبر موقع يوتيوب.
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