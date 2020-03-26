فن ومشاهير

إدريس ألبا يطمئن جمهوره بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا

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شارك الفنان العالمي إدريس إلبا تطور حالته الصحية من الحجر الصحي، ليطمأن جمهوره عقب مرور أسبوع على إعلان إصابته بفيروس المستجد.


ونشر "إلبا"، تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات العالمي "تويتر"، وكتب:"

ما زلت أشعر بخير وأتمنى الخير لكل من يتعامل مع هذا الفيروس..أنا وسابرينا ما زالنا في العزل المنزلي ولا يوجد أنباء جديدة، الطبيب أخبرني أننى وزوجتي سنكون محصنين لوقت معين بما أن أجسامنا المضادة تحارب هذا، وأتمنى العودة إلى لندن".

 


يذكر أن "سابرينا دوور" زوجة إدريس إلبا رفضت الابتعاد عنه بعد إصابته بفيروس كورونا وفضلت البقاء معه من أجل رعايته وهو ما أدى إلى إصابتها هي الأخيرة بفيروس كورونا.

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