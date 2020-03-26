شارك الفنان العالمي إدريس إلبا تطور حالته الصحية من الحجر الصحي، ليطمأن جمهوره عقب مرور أسبوع على إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ما زلت أشعر بخير وأتمنى الخير لكل من يتعامل مع هذا الفيروس..أنا وسابرينا ما زالنا في العزل المنزلي ولا يوجد أنباء جديدة، الطبيب أخبرني أننى وزوجتي سنكون محصنين لوقت معين بما أن أجسامنا المضادة تحارب هذا، وأتمنى العودة إلى لندن".
ونشر "إلبا"، تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات العالمي "تويتر"، وكتب:"
يذكر أن "سابرينا دوور" زوجة إدريس إلبا رفضت الابتعاد عنه بعد إصابته بفيروس كورونا وفضلت البقاء معه من أجل رعايته وهو ما أدى إلى إصابتها هي الأخيرة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر إدريس ألبا يطمئن جمهوره بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.