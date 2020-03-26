بعد ظهور شخص يرتدي بكرة مناديل .. بيلي زين يداعب جمهوره: كن محاربًا

نشر الفنان العالمي بيلي زين صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر بيلي من خلالها وهو بجوار شخص يرتدي زي غريب أثار العديد من التسؤلات، وعلق بيلي قائلًا: ابق على مسافة .. ولكن قبل ذلك.. كن جنديًا ..

هل هذه لفافة من ورق التواليت على مؤخرتك.

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يذكر أن الفنان العالمي بيلي زين شارك مؤخرًا في بطولة فيلم Cliffs of Freedom، وهو من تأليف وإخراج فان لينج، وبطولة كل من كريستوفر بلامر، كيفين كوريجان، باتي لوبون، كوستاس ماندويلر، لانس هنريكسن، تانيا ريموند.