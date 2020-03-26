نشر الفنان العالمي بيلي زين صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر بيلي من خلالها وهو بجوار شخص يرتدي زي غريب أثار العديد من التسؤلات، وعلق بيلي قائلًا: ابق على مسافة .. ولكن قبل ذلك.. كن جنديًا ..هل هذه لفافة من ورق التواليت على مؤخرتك.
يذكر أن الفنان العالمي بيلي زين شارك مؤخرًا في بطولة فيلم Cliffs of Freedom، وهو من تأليف وإخراج فان لينج، وبطولة كل من كريستوفر بلامر، كيفين كوريجان، باتي لوبون، كوستاس ماندويلر، لانس هنريكسن، تانيا ريموند.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهور شخص يرتدي بكرة مناديل .. بيلي زين يداعب جمهوره: كن محاربًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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