شاهد.. هنا الزاهد تحتفل بوصول متابعيها ل 12 مليون على "انستجرام"

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". احتفلت "هنا" بوصول متابعيها ل ١٢ Advertisements مليون على "انستجرام"، حيث علقت قائلة:" 12 مليون حب ". مليون على "انستجرام"، حيث علقت قائلة:" 12 مليون حب ". ومن ناحية أخرى تستعد الفنانة هنا الزاهد لخوض تجربة جديدة في تقديم البرامج، من خلال برنامجها الجديد "هزر فزر"، وسوف تعرض السبت المقبل، أولى حلقات برنامجها الترفيهي، وتستضيف من خلاله عددًا كبيرًا من الفنانين. هنا الزاهد لخوض تجربة جديدة في تقديم البرامج، من خلال برنامجها الجديد "هزر فزر"، وسوف تعرض السبت المقبل، أولى حلقات برنامجها الترفيهي، وتستضيف من خلاله عددًا كبيرًا من الفنانين.

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