كان قبل الحجر الصحى .. هند عبد الحليم تعلن خطبتها

أعلنت الفنانة هند عبد الحليم عن خطوبتها في ظروف الحجر الصحي، وذلك من خلال صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علقت "هند" على الصورة:" ده كان قبل الحجر الصحي، كان نفسنا يبقى قرايبنا وأصحابنا معانا، بس اكتفينا بأهلنا فيالبيت واجلنا اي احتفال عشان سلامة الكل...خليكم في البيت وخلي بالكم على نفسكم ".
جدير بالذكر ان يعرض حالياً على قناة On مسلسل، "حكايات بنات ج4" للفنانة هند عبد العليم، ويشاركها العمل مجموعة من الوجوهالشابة الجديدة، وهم " ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، حازم إيهاب، أحمد كرارة، خالد منصور "، من إخراج: مصطفى ابو سيف.
وتدور أحداث المسلسل حول حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وتواصل بطلات العمل التصوير بشكل يومى لإنهاء أكبر قدر من الأحداث على أن يستمر التصوير بالتزامن مع عرض الحلقات على قناةON .
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