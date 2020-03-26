تامر حسني برسالة تحذيرية للجمهور

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الفنان المصري ​تامر حسني​ رسالة للجمهور دعاهم من خلالها الى البقاء في منازلهم والالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكتب تامر حسني على صفحته الخاصة عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي: "أسبوعين تحديد المصير.. أرجوكم نهتم بالبوست ده ضروري.. أهم أسبوعين عايزين نعديهم على خير إن شاء الله وربنا هيفرجها علينا.. المهم نظافة الإيد بالصابون 20 ثانية.. اشرب ميه كتير ومشروبات ساخنة.. اتغرغر كل شويه بمياه دافئة وفيها لمون وملح.. والأهم اعزل نفسك عن كل أقاربك وأعز أصدقائك".

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