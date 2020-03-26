اصابة زوجة صحفي بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - كشف الصحفي المصري ​عبد الله الشامي​ مراسل قناة الجزيرة في الإتحاد الأوروبي عن اصابة زوجته ب​فيروس كورونا​، وهي الآن موجودة في المستشفى للخضوع للعلاج، داعيا المتابعين ان يدعوا لها بالشفاء من هذا الوباء الخطير.

وكتب عبد الله على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "جهاد زوجتي أصيبت بالكورونا، هي الآن في المستشفى ، دعواتكم لها".

الجدير ذكره ان فيروس كورونا هو فيروس حيواني المصدر ينتقل للإنسان عند المخالطة اللصيقة لحيوانات المزرعة أو الحيوانات البرية المصابة بالفيروس، كما ينتقل عند التعامل مع فضلات هذه الحيوانات.

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