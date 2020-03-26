ميرنا وليد - بيروت - في خطوة لافتة ومميزة، قامت النجمة العالمية ​تايلور سويفت​ بمساعدة عدد كبير من معجبيها، وذلك من خلال تحويل 3 آلاف دولار لهم، خصوصا من يعاني من الناحية المادية بسبب فيروس كورونا الذي يشكل خطرا كبيرا على العالم.

ولاقت مبادرتها اعجاب عدد كبير من الصحافة العالمية التي تحدثت عن هذا الأمر.

الجدير ذكره ان ​​تايلور سويفت كانت قد تبرعت مؤخرا بمبلغ مليون دولار، لمساعدة ضحايا الأعاصير المدمرة، التي أودت بحياة 24 شخصاً في أجزاء من مدينة ناشفيل، ووسط ولاية تينيسي الأميركية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 الاف دولار من تايلور سويفت لمعجبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.