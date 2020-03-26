ديانا حداد تزرع التفاؤل في نفوس المتابعين-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد​ صورة جديدة لها ارتدت فيها فستان باللون الأحمر وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجّهت ديانا من خلال الصورة رسالة للجمهور دعتهم فيها للتفائل وابقاء الأمل، مشيرة الى ان الأيام المقبلة ستحمل الخير وتمحي الصعوبات.

وعلّقت حداد على الصورة قائلة: "الخير قادم بإذن الله وانا متفائلة كتير صدقوني إن مع العسر يسرا، الله يفرجها على الجميع وان شاء الله رح ترجع الحياة الى سابق عهدها وأفضل .. وما تنسوا الدعاء الله يرفع عنا وعن كل البشرية البلاء ويكشف الضر..خليك في البيت".

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