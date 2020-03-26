مازن معضم: "خلصنا بقى افترى"

ميرنا وليد - بيروت - تحدّث الممثل اللبناني ​مازن معضم​ عن معاناته في الحجر المنزلي بشكل طريف، مشيرا الى ان نفسه تجذبه للعديد من المأكولات، كاتبا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "عنجد النفس أمارة بالسوء.. كل شوي بتوزني وبتقلي قوم كول شوكولا قوم كول بزورات قوم كول شيبس.. وبترجع بتوز ما عبالك برغر غير شكل ما عبالك شاورما ما عبالك سوشي خلصنا بقى افترى".

الجدير ذكره ان مازن معضم اعتبر مؤخرا انه على الدولة اللبنانية الغاء فواتير الكهرباء لهذا الشهر الذي يخضع فيه المواطنين للحجر الصحي، اضافة الى تأجيل دفع القروض وتأمين المؤن للفقراء.

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