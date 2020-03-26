ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ مقطع فيديو وهو يغني اغنيته " خليك بقلبي بيتك" ، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر عاصي وهو يغني الأغنية على انغام العود، في اشارة منه لنصح الجمهور على البقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلّق عاصي على الفيديو قائلا: "من الأغاني الكتير بحبا شاركوني ارائكم، شو بتحبوا تسمعوا غير اغنية حتى نغنيها".

الجدير ذكره ان عاصي الحلاني اعلن مؤخرا إلغاء حفله المقبل في مصر بعد اتخاذ مجلس الوزراء المصري قرارا يقضي بإلغاء الحفلات والتجمعات.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني يدعو الجمهور للبقاء بمنازلهم من خلال هذه الأغنية-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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