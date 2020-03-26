ممثلة تعيش حربا نفسية لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - صرّحت الممثلة التركية بينار دينيز ان نتائج فحوصات والدتها وخالتها وجدتها اللواتي بدا عليهن عوارض الكورونا لم تظهر بعد.

وقالت بينار لوسائل اعلام تركية: "نعيش حرب نفسية. لا أتذكر لحظة في حياتي كنت عالقة فيها بهذا القدر، كل واحدة منهم في غرفة منفصله و بحالة خوف.. أليس عدم تمكننا من مسك أيديهم مخيف أكثر من المرض نفسه؟" .

الجدير ذكره ان بينار دينيز قررت مؤخرا فسخ عقدها والانسحاب من مسلسل "الملك" للنجم التركي اوزجان دينيز، وذلك دون معرفة السبب الذي ادى الى اتخاذها هذا القرار.

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