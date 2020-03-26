تراند اليوم : لو زهقت من الفطار في البيت إعمل زي شريف رمزي وزوجته

قرر الثنائي شريف رمزي وزوجته ريهام أيمن نشر صورة أثناء كسرهما للحجر الصحي فى المنزل وتناول الإفطار داخل سيارتهما.

وعلقت ريهام على الصورة التى نشرتها عبر صفحتها على موقع انستجرام قائلة:

بما إن الخروج ممنوع فقولت أعمل خروجتي في العربية. التغيير مطلوب برضه.

كان الفنان شريف رمزى قد نشر فيديو جديدًا له على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يجمعه بوالدته احتفالا بعيد الأم.

وكتب على صفحته بموقع انستجرام: اغلى واهم ست فحياتي فعلًا ولو قعدت عمرى كله عشان اقولك بحبك قد ايه مش حالحق كل سنة وانتى طيبة وحلوة وناجحة وعظيمة وحنينة وحبيبتي بجد كل سنة وانتى متربعة في قلبي وعقلي وحياتي كل سنة وانتى حبيبتي بحبك يا أمى.