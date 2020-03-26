تراند اليوم : عاصي الحلاني بيسليك في البيت وبيغنيلك.. فيديو

نشر الفنان عاصي الحلاني مقطعا مصورا عبر صفحته على موقع انستجرام يحاول من خلاله النصح على البقاء فى المنزل تفاديا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وظهر عاصي الحلاني يعزف على أنغام العود “خليك بقلب البيت”.

الفنان اللبنانى عاصي الحلاني كان قد أثار الجدل مؤخرا بعد استبعاد الطفلة المصرية هايدى محمد، من تجارب أداء برنامج “ذا فويس كيدز”، فى مرحلة “الصوت وبس”.

وعلق عاصي قائلا: “صوت هايدى من أروع الأصوات، التى مرت على البرنامج، إلا أن ظهور المواهب على الشاشة خلال فترة عرضه، لا تتم وفقا لاختيارات المدربين”.