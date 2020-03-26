دوقة ساسيكس تستهل العمل مع ديزني بالمشاركة في “فيل”

متابعة بتجـــــــــرد: بدأت ميغان ماركل، دوقة ساسيكس، أول وظيفة لها بعد الحياة الملكية، والتي تتجسد في سرد فيلم وثائقي لديزني عن الأفيال.

وأعلنت ديزني الخميس أن الدوقة المتزوجة من الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث الثانية، ستعير صوتها لفيلم «فيل» الذي يبث 3 أبريل على خدمة البث ديزني+.

وهو واحد من سلسلة أفلام عن الطبيعة والحيوانات، احتفالاً بشهر الأرض.

يتتبع الفيلم رحلة أسرة من الأفيال لألف ميل في صحراء كالاهاري.

صدم هاري وميغان العالم في يناير بالإعلان عن تخليهما عن دوريهما في العائلة الملكية وعن واجباتهما الملكية الرسمية والاستقلال مادياً منذ أواخر العام الماضي،