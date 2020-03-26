تامر حسني ينشد دعاء رفع البلاء: “بحق قوة كن فيكون ترفع غضبك عننا”

متابعة بتجــــــــرد: قدّم النجم المصري تامر حسني دعاء خاص لرفع بلاء فيروس كورونا في مساهمة منه لدعم المصابين، وقام بنشره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

الدعاء من كلمات وألحان وغناء تامر حسني ورؤية موسيقية لعبد الرحمن شوقي، وتحث كلماته على العودة إلى الله وعدم الانشغال بالرزق والنعم على حساب العبادة حتى ينعم الله على الناس ويرفع البلاء.

تقول كلمات الدعاء: “انشغلنا بالرزق عن الرزاق، وانشغلنا ‏بالنعم عن المنعم، ولا بنحس بالنعمة إلا لما تروح من ‏إيدينا، يارب ارحم ضعفنا وضمة عيالنا فى حضننا، وبحق ‏قوة كن فيكون ترفع غضبك عننا”.‏

وكان تامر حسني قد ناشد الجمهور لأكثر من مرّة من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي الإلتزام بالتدابير الوقائية التي اتّخذتها الدّولة المصرية وملازمة منازلهم للحدّ من انتشار فيروس كورونا.