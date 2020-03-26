نجم “البوب” والسياسي الأوغندي يكافح كورونا بالغناء

متابعة بتجــــــــــرد: سجل «بوب واين»، نجم أغاني البوب السابق في أوغندا، والذي تحول لعالم السياسة، أغنية تحض على النظافة والتباعد الاجتماعي من أجل احتواء تفشي مرض كوفيد-19.
وجاء في كلمات الأغنية: «الأخبار السيئة هي أن كل شخص ضحية محتملة، لكن الأخبار السارة هي أن كل واحد هو حل محتمل.. انشروا الوعي عن التعقيم بين الجماهير. استمروا في التباعد الاجتماعي والحجر»، وأيضاً «الانضباط والنظافة الشخصية. تأكدوا من غسل أيديكم بانتظام… لا بد من أن يتسم الجميع باليقظة.. إنها مسألة حياة، لا يمكننا أبداً التعامل معها كأمر مسلّم به».
ويحظى واين، واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني، بالشهرة بين الشباب في أوغندا، ويعتزم خوض انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، أمام الزعيم يوري موسيفيني الذي يتولى مقاليد السلطة منذ مدة طويلة.
وسجلت أوغندا حتى الآن 14 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19.
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