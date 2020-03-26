للمرة الأولى.. عروض “البولشوي” لايف عبر يوتيوب

متابعة بتجــــــــــرد: واجه مسرح بولشوي الروسي الشهير، الحظر الذي فرضه كورونا على الحياة الثقافية، بالإعلان اليوم الخميس عن أنه سيبث أفضل عروضه عبر يوتيوب، فيما ثلث سكان العالم مودعون في الحجر المنزلي في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المسرح في بيان «للمرة الأولى في التاريخ، سيبث البولشوي عبر الإنترنت سلسلة من عروض الحفلات المسجلة في الماضي والتي تشكل جزءاً من مجموعتها الذهبية».

واعتباراً من الجمعة وحتى العاشر من أبريل، سيتمكن المشاهدون على قناة البولشوي الرسمي عبر يوتيوب من متابعة 6 عروض «من دون قيود جغرافية»، وفق المصدر عينه.

وأول العروض سيكون باليه بحيرة البجع وستتاح للعموم مشاهدته الجمعة عند الساعة 16.00 ت غ، على أن تتبعه في الأيام التالية في التوقيت عينه أوبرا بوريس غودونوف وباليه “الجميلة النائمة“.

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وسيبقى كل عرض متاحاً على يوتيوب لفترة 24 ساعة بعد بدء عرضه.

وذكّر مدير مسرح بولشوي فلاديمير أورين بأن “المسرح لطالما قدم للناس مشاعر وأحاسيس فريدة“.

وقال «بطبيعة الحال لا نريد فقدان التواصل مع الجمهور»، آملا في أن تسهم هذه المبادرة في “تحسين المعنويات وتقديم صحة روحية على الأقل لمحبي فن البولشوي“.