بعد وفاة والدتها.. الاشتباه بإصابة نجمة هوليوود بكورونا

متابعة بتجــــــــــرد: ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس أن الممثلة الأمريكية الكوميدية كاثي غريفين قد تم وضعها في «جناح عزل» خاص بفيروس كورونا المستجد، بعدما عانت مؤخراً من «أعراض مؤلمة وغير محتملة»، لكن لم يتسن فحصها لاكتشاف إذا كانت مصابة بالفيروس.

وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير بأن الفنانة الكوميدية قالت يحتمل أنها تعاني من الفيروس المعروف باسم (كوفيدـ19) الذي يصيب الجهاز التنفسي، وذلك بعدما بدأت أعراضه تظهر عليها، مما استدعى نقلها من «منشأة لتقديم الرعاية العاجلة» إلى جناح عزل منفصل في «مستشفى رئيسي».

ويأتي نبأ مرض كاثي (59 عاماً) بعد نحو أسبوع من إعلانها وفاة والدتها ماغي غريفين عن عمر ناهز 99 عاماً، بعد صراعها مع مرض الخرف.