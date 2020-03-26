كورتني كارداشيان: ابني أفشى أسرارًا عائلية

متابعة بتجــــــــرد: أكدت النجمة الأمريكية كورتني كارداشيان، أمس الأربعاء، حذفها حساب ابنها ماسون، بعد إفشائه «أسراراً عائلية».

وأشارت إلى أن ماسون أجاب على أسئلة حول أفراد عائلة كارداشيان المشهورين خلال بث مباشر مع متابعيه الـ10 آلاف عبر حسابه على إنستغرام، دون إذنها.

ورداً على سؤال أحد متابعيه، قال ماسون إن خالته كايلي جينر وصديقها ترافيس سكوت لم يعودا لبعضهما البعض وإن هذا الأمر لا يعدو كونه شائعات فقط، بحسب «مترو» البريطانية.

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من جهتها، أوضحت كورتني كارداشيان في بث مباشر أمس الأربعاء عبر حسابها على إنستغرام، «حذفت حساب ابني من على إنستغرام لشعوري أنه ما زال صغيراً على امتلاك حسابات على سوشيال ميديا.. عمره 10 سنوات، وأعتقد أن العمر المناسب لهذا الأمر هو 13 عاماً».

وأشارت إلى أن ماسون لا يملك هاتفاً خاصاً، بل لديه آي باد وجهاز كمبيوتر لأجل المدرسة والدراسة.

ولفتت إلى أن ما يقلقها بشأن استخدام الأطفال لسوشيال ميديا هو التعليقات السلبية من بعض المتابعين السيئين، وهو أمر يجهل الصغار كيفية التعامل معه.