ناشطون يلومون نجمة شهيرة بنقل فيروس كورونا للأمير تشارلز

متابعة بتجـــــــــرد: تصدر ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، العناوين الرئيسية بعد أن ظهرت نتيجة اختبار COVID-19 إيجابية، مع أعراض خفيفة يوم الأربعاء.

وكان لافتاً تعرض مغنية بوليوود الشهيرة كانيكا كابور لانتقادات شديدة، بعد ان تبيّن أن نتيجة اختبار كشف الفيروس الخاص بها أتى إيجابياً أيضاً الأسبوع الماضي.

فبحسب النشطاء الذين شنوا حملة شرسة عليها، حضرت كابور حفلًا في لكناو بالهند بدلاً من عزل نفسها عند عودتها من لندن، حتى انهم اتهموها بنقل العدوى للأمير.

وتم نشر اتهامات لا أساس لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتداول النشطاء صورة للأمير تشارلز مع كانيكا كابور من دون تأكيد وقت وتاريخ التقاطها، فهل تكون فعلاً هي من نقلت فيروس كورونا لإبن الملكة اليزابيث وولي العهد البريطاني؟