متابعة بتجـــــــــرد: نشرت لينا رضوان تسجيلاً صوتياً لخالتها الفنانة القديرة سميرة توفيق تناجي فيه ربّها وتدعو الناس إلى البقاء في منازلهم بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد.
واعتبرت سميرة توفيق أن انتشار هذا الوباء هو غضب من الله وحلّ كالكارثة على البشريّة، فلا تنفع الحروب بل الصلاة والبقاء في البيوت.
وكان لافتاً أن سميرة توفيق بكت تأثراً في التسجيل الصوتي وهي تردّد “يا رب إرفع غضبك عنا وارحمنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل صوتي لسميرة توفيق باكيةً: “يا رب إرفع غضبك عنا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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