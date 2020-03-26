مامادو وريم عبدالله يتغازلان.. والجمهور: تجاوز لفظي غير مقبول! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تكن المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة، تلك المواقف الغزلية المتكررة بين المنتج والمخرج عمر الديني الملقب بـ"مامادو"، والفنانة السعودية ريم عبدالله، حيث ظهر الثنائي في أكثر من فيديو يحمل رسائل غزلية، حيث لا يتجاوز رد ريم عبدالله عليها إلا بالضحك وبكلمات الغزل.

وكان عمر الديني في كل مرة يقوم بتصوير ريم عبر حسابه على "السناب شات" و"التيك توك" في مواقف مختلفة، ويظهر بأنهما في لوكيشن إحدى المسلسلات التي يقومان بتصويرها حاليًا.

وكان آخر ما تبادلاه من أحاديث الغزل حينما أشاد الديني باللباس الذي ترتديه ريم وقال عنه "وش ذا اللبس الزين"، ليكون رد ريم "كأني عروس"، فما كان من "مامادو" إلا أن قال "والله مادري وش بتسوين فيه.. بتصير ليلة منيله بستين نيله، وبتصير ليلة خرجة مش ليلة دخله".

المقطع تم تداوله عبر السوشال ميديا، واستنكر الكثيرون ذلك الحديث ووصفوه بالتجاوز اللفظي غير مقبول حتى وإن كان من باب المزاح، فالألفاظ تحمل إيحاءات لا يمكن قبولها وكان من الأولى عدم التطرق لها احتراما لتاريخهما ولمتابعيهما.

وأيضًا كان عمر الديني قد شارك متابعيه في وقت سابق عبر حسابه على تطبيق "تك توك"، مقطعي فيديو، وهو يداعب ويتغزل بالفنانة ريم عبد الله.

وظهرت ريم وهي تبادله وصلات الغزل، وهي تقول له "ياعمري"، حينما بادرها "الديني" في بداية المقطع، بتغزله فيها بقوله: "وش ذا الزين ياريم"، لترد عليه بقوله: "مخطوبة".

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وبطريقته التي لا تخلو من مزاح، يرد عليها: "مخطوبة لمين؟"، فتقول وهي تلوح بيدها: "مرة مخطوبة مرة متزوجة اللي تبيه يا عمري"، ليختم المقطع وهو يهز رأسه قائلًا: "الله بس.. الله.. الله.. الله".

وفي مقطع فيديو آخر، ظهر الثنائي مجددًا، وهو يسألها: "ريم اليوم تتعلقين صح"، فترد: "اي والله وش تبي تسوي فيني ياعمري"، ليعود إلى مداعبتها قائلا : "اليوم تعليق في السقف"، ثم يختم المقطع، بغنائه "طاير من الفرحة طاير"، وهما يتبادلا الضحكات العالية.

الكثير من المتابعين طالوا ريم وعمر بالتوقف عن مثل هذه الإيحاءات والأحاديث الغزلية التي تجاوزت في مضمونها الحدود وفق قولهم.