السعودية.. إحالة من ظهروا في فيديو خالد عبدالرحمن إلى التحقيق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الأجهزة الأمنية السعودية أنه تمت إحالة عدد من رجال الحرس الوطني الذين ظهروا في مقطع فيديو برفقة الفنان خالد عبدالرحمن بعد دخول وقت حظر التجول الذي فرضته الجهات المختصة وهي أحد الإجراءات التي اتخذت احترازيا لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت في بيان:"صرح مصدر مسؤول في وزارة الحرس الوطني أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو يظهر محتواه أفرادا من قوات وزارة الحرس الوطني أثناء قيامهم بعملهم لتطبيق الأمر بمنع التجول، وتجاوزهم عن أحد الأشخاص بعدم التقيد بمنع التجول، وقيامهم بالتصوير معه في المقطع الذي تم تداوله.

وأكد أن هذا التصرف اجتهاد شخصي من قبل الأفراد، وقد تمت إحالتهم إلى المساءلة التأديبية لمجازاتهم على مخالفتهم لتعليمات تطبيق الأمر بمنع التجول".

وتداول مغردون سعوديون في بداية حظر التجول في المملكة، مقطع فيديو يظهر فيه الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، مع عدد من رجال الحرس الوطني بعد دخول وقت حظر التجول، وأثار المقطع ردود فعل واتهامات طالت الفنان وكل من ظهر معه في الفيديو، الأمر الذي دفع خالد عبدالرحمن لنشر مقطع فيديو على تويتر موضحا ما حدث.

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وقال الفنان في مقطع الفيديو: "السلام عليكم وصبحكم الله بالخير، في يوم الاثنين 23 مارس قبل يومين بالتحديد كنت في الرياض استلم علاج مسكن لألم الحزام الناري بمستشفى الملك فهد بالحرس الوطني، طلعت من عندهم قبل صلاة العصر باتجاه القصيم مسافر، دخلت القصيم وادركتني صلاة المغرب قبل بريدة".

وتابع قائلا: "صليت وبعدها واجهت نقطة تفتيش تبع الحرس الوطني وطلبوا مني إيضاح عدم الالتزام بالحظر وشرحت لهم من وين جاي ولأي سبب وتجاوبوا معي مشكورين، الله يجزاهم خير، الحقيقة أنهم رجال أوفياء أمناء في خدمة مليكهم ووطنهم ودينهم، من ناحية التصوير الظاهر أنه شيء طبيعي، فأنا أقول لأصحاب البلبلة، كفاكم بلبلة هذول رجال أمن في أداء الواجب وهم لا كبير ولا صغير.."

يشار إلى أن مقطع الفيديو الذي انتشر سأل خالد عبدالرحمن في نهايته من ظهروا معه "هل عليكم شيء من التصوير"، أي هل سيكون مضرًا لكم، إلا أنهم أجابوه بـ"لا" قبل أن يتم تحويلهم مؤخرا للمساءلة التأديبية.