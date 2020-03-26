محامية قتيل منزل نانسي: هذا أهم ما في تقرير الطب الشرعي بشأن فادي الهاشم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواصل المحامية السورية رهاب ممدوح بيطار، الوكيل القانوني للسوري محمد الموسى، قتيل فيلا نانسي عجرم، العمل على القضية، بعد إعادتها من جانب والد القتيل محمد الموسى؛ إذْ كشفت عن أهم ما جاء في تقرير الطب الشرعي الذي أصدرته لجنة الأطباء في العاصمة دمشق بعد تشريحها للجثمان قبل دفنه هناك.

وشددّت رهاب بيطار في حديثها عن توصيف الجريمة قائلة إن التقرير السوري انتفى مسألة دفاع فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، عن النفس، منوهة إلى أن الأمر أصبح مؤكدا بأن القتل العمد هو أساس الجريمة بحسب ما جاء في التقرير.

وقالت رهاب بيطار، في تغريدة دونتها عبر "تويتر": "ردا على ما يدور فإن أهم ما في التقرير السوري هو انتفاء توصيف الجريمة كدفاع مشروع عن النفس إلى القتل العمد، محمد الموسى".

وكانت رهاب بيطار قالت في أول تصريح لها عبر "فوشيا" بعدما أعلن والد القتيل قبل أيام قليلة عزلها من متابعة قضية ابنه، بأن الأخير أرسل لها رسالة عبر الهاتف بنية توقيفها فردت عليه بالطريقة نفسها.

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وأوضحت أنها لم تتبلغ قانونيا ولم تذكر مضمون ردّها، مكتفية بالقول إنه في حال تم تبليغها رسميا فلديها خيارات كثيرة، وإجراءات قانونية تقوم بها، خاصة وأن كل ما قامت به كان لخدمة الحق والعدالة، وبموجب توكيل رسمي من قبل والد ووالدة وأرملة المغدور، وفضلت أن تنتظر دون أن تذكر ماهية وموضوع الإجراءات التي ستقوم بها.

وحول كتابتها منشورا عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك في وقت متأخر من ليل الأربعاء الخميس بأن قميص المغدور محمد الموسى سيحسم أمورا هامة في القضية، متمنية ألا يتحلّل كما تحلّلت جثته؛ قالت بيطار إن قميص محمد الموسى لا يزال في البحث الجنائي بلبنان، وهو بالتأكيد سيخدم القضية من خلال مقارنة الفتحات الموجودة في القميص مع عدد الرصاصات والطلقات التي تعرّض لها وبالتالي يسهم بشكل كبير في معرفة الحقيقة، مشيرة إلى أنها تخشى أن يختفي القميص.

يشار إلى أن قضية محمد الموسى الذي قتله فادي الهاشم، بعد اتهام الأول بدخول المنزل بغية السرقة لا تزال تشغل الرأي العام، وبانتظار القضاء اللبناني أن يبت فيها بعد الكثير من الجدل الذي أحدثته والتضارب في المعلومات وفي الأنباء الصادرة من جميع الجهات المعنية بها بين الجهات المدعية والمدعى عليها.